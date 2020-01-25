بث مباشر | مشاهدة مباراة الترجي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة الترجي الرياضي التونسي لفريق الرجاء الرياضي المغربي في أهم مباريات اليوم السبت 25-1-2020 لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بإدارة من الحكم الجامبي “باكاري جاساما”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 ، ستنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب المنزه في العاصمة تونس.

يدخل “الترجي” المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، حيث يأمل أبناء المكشخة تحقيق الانتصار الرابع، من أجل حسم التأهل للدور المقبل من البطولة الإفريقية.

ويأمل فريق الدم والدهب تجنب أي مفاجآت أمام الرجاء وحسم التأهل على رأس المجموعة، خاصة وأن الفارق بينه وبين “الرجاء” 3 نقاط، وجمع “الترجي” 10 نقاط من 4 مباريات حيث فاز في ثلاث وتعادل في واحدة ولم يخسر اي مباراة.

بينما يدخل فريق “الرجاء المغربي” المباراة طامعًا في الثأر بعدما خسر على أرضه في مباراة الذهاب أمام “الترجي” بهدفين مقابل لا شئ،، ومن أجل ضمان التأهل وعدم الانتظار حتى الجولة الاخيرة.

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ويحتل الرجاء حاليًا المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حقق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة، وخسر مثلها.

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الترجي 1-2 الرجاء

???? الملعب الأولمبي (رادس -تونس)

???? دوري أبطال أفريقيا – المجموعة الرابعة – الجولة 5

جارية الان

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الترجي والرجاء ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

???? يصحبكم في هذه الأمسية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365..فكونوا معنا عن طريق تحديث هذه الصفحة أول بأول “ريفريش” كل 30 ثانية فقط.

♻️ البث يتضمن التغييرات والبطاقات وأهم الفرص ولمحات فنية وشرح للأهداف.

???? بعد قليل تصلنا التشكيلة الرسمية لكلا الفريقين.

يحتل الترجي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط .

يحتل الرجاء المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

الرجاء يجب أن يفوز كي يضمن التأهل إلى ربع النهائي.

تشكيلة الترجي اليوم: المعز بن شريفية – إيهاب لمباركي – يعقوبي – عبد القادر بدراني – شيتي – كوليبالي – محمد علي بن رمضاني – حمدو الهوني – عبد الرؤوف بالغيث – بلال بنساحة – طه ياسين الخنيسي.

المعز بن شريفية – إيهاب لمباركي – يعقوبي – عبد القادر بدراني – شيتي – كوليبالي – محمد علي بن رمضاني – حمدو الهوني – عبد الرؤوف بالغيث – بلال بنساحة – طه ياسين الخنيسي. تشكيلة الرجاء البيضاوي اليوم: أنس الزنيتي – أيوب ناناح – دويك – بدر بانون – سند الورفلي – سفيان رحيمي – العرجون – لوامبا نجوما – فابريس انجاه – محسن متولي – بين مالانجو نجيتا.

أنس الزنيتي – أيوب ناناح – دويك – بدر بانون – سند الورفلي – سفيان رحيمي – العرجون – لوامبا نجوما – فابريس انجاه – محسن متولي – بين مالانجو نجيتا. شبيبة القبائل يودع المسابقة بعد خسارة كارثية أمام فيتا كلوب الكونجولي..

الرجاء بات بحاجة لنقطة واحدة من هذه المباراة.

المباراة تنطلق بعد دقائق..

الشوط الأول ..

الرجاء على يمين الشاشة بالرداء الأبيض والترجي على اليسار بالزي التقليدي الدم والذهب “الأحمر والأصفر”.

???????? يدير الحكم المثير للجدل “باكاري جاسما” هذا اللقاء.

1″ ???? صافرة بداية اللقاء..

4″ مالانجو يسدد من حوالي 17 ياردة .. كرة مرت فوق العارضة بعيدة عن مرمى الترجي.

11″ اصابة للاعب الرجاء سفيان رحيمي بعد تعرضه لضربة في وسط ملعب الرجاء.. ويتلقى العلاج لمدة دقيقة.

12″ ???? الرجاء يعتمد على خطة 4-1-4-1.

13″ ???? الترجي يعتمد على خطة 4-2-3-1.

15″ ???? الترجي مسيطر أكثر وناجح في عملية تدوير الكرة من قدم لقدم، لم نر الحارس المعز بنشريفية في أي فرصة حقيقية..باستثناء لعبة مالانجو التي لم تكن على الثلاث خشبات.

19″ ???? أوووووووووووه…بلال بنساحة يراوغ ويتعرض لعرقلة داخل منطقة جزاء الرجاء ليسقط .. والحكم يشير باستمرار اللعب..

20″ ???? الإعادة تثبت أحقية الترجي في ركلة جزاء بعد تعرض بنساحة للجذب من اللاعب عمر العرجون من الظهر..لم تكن عرقلة للأقدام وهو ما ركز عليه الحكم باكاري جاساما.

25″ الترجي مستحوذ من اليمين واليسار .. ولاعبوه يتعرضون لتدخلات عنيفة من الرجاء بصفة مستمرة.

26″ الكرات العرضية من الترجي داخل منطقة الجزاء من نصيب أنس الزنيتي وبدر بانون وسند الورفلي.. وهذا بسبب سوء الانتشار الهجومي للاعبي الترجي.

32″ جوووووووووووووول…هدف متوقع ومنطقي لصالح الترجي، برأسية جميلة من بلغيث ترتطم في جسد بدر بانون لتغير اتجاهها وتسكن الزاوية اليسرى لأنس الزنيتي الذي ارتمى على الجهة اليمنى.

32″ ???? تمريرة الهدف من إيهاب لمباركي.

32″ ⚽️ الهدف احتسب لمدافع الرجاء بدر بانون وليس باسم لاعب الترجي.

38″ اهازيج واغاني في مدرجات الترجي..سعادة كبيرة بأداء فريقهم المسيطر تمامًا على مجريات اللقاء.

40″ الترجي لا يزال الطرف الأفضل ، في غياب تام للرجاء الذي ارتكن على نتيجة مباراة فيتا كلوب وشبيبة القبائل ولا يقدم أفضل ما لديه حتى الآن سواء في التحضير من الخلف إلى الأمام أو في الهجمات المرتدة.

43″ ⚠️ اقة صفراء للاعب وسط الرجاء “العرجون”

45″ ???? صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الترجي 1-0.

استراحة قصيرة ونعود إليكم في الشوط الثاني إن شاء الله.

عودة إلى الشوط الثاني..