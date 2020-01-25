ساوثمبتون يفرض "الإعادة" على توتنهام في كأس إنجلترا

تعادل توتنهام مع مستضيفه ساوثمبتون بهدف لمثله لحساب مباريات الدور الرابع ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنكليزي.



وبادر الضيوف بالتسجيل بهدف وقّعه سون هيونغ مين عند الدقيقة 58، وتمكن المغربي سفيان بوفال من تعديل النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 87.



وسيضطر توتنهام للعودة إلى ملعبه لحسم تأهله بعدما أجبر على خوض مباراة معادة في مواجهة ساوثمبتون الذي أسقط فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 1-صفر في الأول من الشهر الحالي خلال المرحلة 21 من الدوري الممتاز.



واعتقد فريق مورينيو أنه حسم بطاقته إلى ثمن النهائي حين وصل إلى الدقائق الأخيرة من اللقاء وهو متقدم بالهدف الذي سجله الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في الدقيقة 58.



إلا أن المغربي سفيان بوفال الذي دخل في الدقائق العشرين الأخيرة قال كلمته في الوقت القاتل وأدرك التعادل لساوثمبتون (87)، فارضا على توتنهام خوض الاعادة للدور الثاني تواليا بعدما أجبر على ذلك أيضا في الدور الثالث بتعادله على أرض ميدلسبره من الدرجة الأولى 1-1، قبل أن يفوز بالإعادة 2-1 على أرضه.



وإذا كان سبيرز حظي بفرصة محاولة الحصول على بطاقته في مباراة معادة، فإن جاره اللندني وست هام ودّع المسابقة بخسارته بين جمهوره على يد مدربه السابق الكرواتي سلافن بيليتش الذي قاد فريق الدرجة الأولى وست بروميتش ألبيون للفوز بهدف لكونور تاوسند سجله منذ الدقيقة 9، في لقاء أكمله الضيوف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72.



من جهة أخرى حسم نوريتش سيتي مواجهة الدوري الممتاز بفوزه على مضيفه بيرنلي 2-1، فيما سيضطر نيوكاسل لخوض مباراة معادة خارج قواعده بعد تعادله سلبا بين جماهيره مع أوكسفورد يونايتد من الدرجة الثانية.





المصدر: بي إن سبورت