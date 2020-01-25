برشلونة يتجرع مرارة الهزيمة الأولى مع مدربه الجديد



ألحق فالنسيا بضيفه برشلونة الخسارة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتين، بنتيجة (2-0)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الليجا، في معقل الخفافيش "ميستايا".



وسجل أهداف فالنسيا، جوردي ألبا لاعب برشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، وماكسي جوميز في الدقيقة 77.



وبهذه الخسارة يتجمد رصيد برشلونة عند 43 نقطة في صدارة ترتيب الليجا مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة ملاحقه ريال مدريد مع بلد الوليد ضمن منافسات نفس الجولة.



في المقابل، رفع فالنسيا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس.



وبدأت المباراة بسيطرة لبرشلونة على الكرة دون أي خطورة، قبل أن يتلقى سولير لاعب فالنسيا كرة في منطقة جزاء البارسا، وتدخل عليه بيكيه بعنف، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 10.



وانبرى ماكسي جوميز لتنفيذ ركلة الجزاء، وسدد على يسار الحارس الألماني تير شتيجن، الذي تصدى لها ببراعة في الدقيقة 12.



وكاد بيكيه أن يُسجل الهدف الأول بالخطأ بمرماه، في الدقيقة 18، حيث مرر جاميرو مهاجم فالنسيا الكرة تجاه مدافع برشلونة، الذي لمست الكرة قدمه واتجهت نحو المرمى، لولا يقظة تير شتيجن أمسك بالكرة في الوقت المناسب.



وأرسل ماكسي جوميز تسديدة صاروخية من الطرف الأيسر، تصدى لها تير شتيجن واصطدمت بالقائم لترتد أمام جاميرو الذي سدد أيضًا، لكن شتيجن حولها إلى ركنية في الدقيقة 29.



وسدد كوكلين تسديدة أرضية قوية في الدقيقة 30، لكن كالعادة تير شتيجن كان في الموعد وأمسك بالكرة على مرتين.



وحصل ميسي على ركلة حرة مباشرة، على بُعد 29 مترًا من مرمى فالنسيا، وسدد مباشرة لكن الحارس دومينيك أمسك بها بسهولة، في الدقيقة 35.



ورغم استحواذ برشلونة على الكرة، لم ينجح في تهديد مرمى فالنسيا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.



ومع بداية الشوط الثاني، مرر ليونيل ميسي كرة لأنسو فاتي خلف دفاعات فالنسيا، وسدد اللاعب الشاب كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 46.



ونجح ماكسي جوميز مهاجم فالنسيا في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 48، حيث وصلته كرة عرضية سددها بقوة لكن الكرة اصطدمت بجوردي ألبا وتحول مسارها إلى الشباك.



وأهدر ميسي فرصة تسجيل هدف التعادل لبرشلونة، حيث استقبل تمريرة من جريزمان، وسدد كرة قوية يسارية مرت بجانب القائم الأيسر للحارس دومينيك.



واستمرت محاولات ميسي من أجل تسجيل هدف التعادل، حيث سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت أعلى مرمى حارس فالنسيا دومينيك.



وتألق الحارس دومينيك في التصدي لركلة حرة مباشرة، نفذها ليونيل ميسي قائد برشلونة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 73.



ونجح ماكسي جوميز في تسجيل الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 77، حيث استقبل تمريرة عرضية في منطقة جزاء البلوجرانا، وسدد أرضية على يسار حارس برشلونة تير شتيجن.



وأشرك كيكي سيتين، فيدال وراكيتيتش وكولادو بدلًا من آرثر ودي يونج وأنسو فاتي، بينما دفع سيلاديس برودريجو وخاومي كوستا وسوبرينو بدلًا من جاميرو وماكسي جوميز وسولير.



واستمرت محاولات البلوجرانا وخصوصًا من القائد ميسي لتقليص الفارق في الدقائق الأخيرة، لكن دون أي جدوى أمام حماس الخفافيش، حيث انتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بالنقاط الثلاث.



المصدر: موقع كورة