رياضة | شتيجن يتحدث عقب خسارة برشلونة أمام فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شتيجن يتحدث عقب خسارة برشلونة أمام فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال شتيجين في تصريحات له عقب نهاية المباراة :"لم يكن لدينا الكثير من الفرص الخطيرة لايذاء فالنسيا اليوم، يجب أن نتحسن في جوانب كثيرة".
وأضاف :"الخسارة أكيد تؤثر علينا كثيرا، ولكن يجب أن نرى بعد هذه المباريات ما الشيء الذي فعلناه صح، وما الشيء الذي فعلناه خطأ".
وزاد :"سنواصل العمل للوصول إلى ما نبحث عنه في المسابقة".
وواصل :"في الشوط الثاني بدأنا بشكل جيد، لكنهم سجلوا من هجمة مرتدة، وكان هذا مؤلما، لأننا كنا مستحوذين على الكرة، وحاولنا منعهم".
وأشار :"التأخر بالنتيجة يكلف الكثير، يجب علينا أن نستمر في العمل، وننفذ ما يطلبه منا المستر سيتين".
وتابع :"يمكننا التحسين، أنا متفائل بأننا نستطيع الحصول على ما نريد وتنفيذ أوامر المدرب".