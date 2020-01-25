رياضة | شتيجن يتحدث عقب خسارة برشلونة أمام فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شتيجن يتحدث عقب خسارة برشلونة أمام فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الألماني تير شتيجين حارس مرمى برشلونة عن حرنه الشديد عقب خسارة فريقه اليوم أمام فالنسيا بهدفين دون رد في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال شتيجين في تصريحات له عقب نهاية المباراة :"لم يكن لدينا الكثير من الفرص الخطيرة لايذاء فالنسيا اليوم، يجب أن نتحسن في جوانب كثيرة".

وأضاف :"الخسارة أكيد تؤثر علينا كثيرا، ولكن يجب أن نرى بعد هذه المباريات ما الشيء الذي فعلناه صح، وما الشيء الذي فعلناه خطأ".

وزاد :"سنواصل العمل للوصول إلى ما نبحث عنه في المسابقة".

Advertisements

وواصل :"في الشوط الثاني بدأنا بشكل جيد، لكنهم سجلوا من هجمة مرتدة، وكان هذا مؤلما، لأننا كنا مستحوذين على الكرة، وحاولنا منعهم".

وأشار :"التأخر بالنتيجة يكلف الكثير، يجب علينا أن نستمر في العمل، وننفذ ما يطلبه منا المستر سيتين".

وتابع :"يمكننا التحسين، أنا متفائل بأننا نستطيع الحصول على ما نريد وتنفيذ أوامر المدرب".