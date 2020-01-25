رياضة | ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. الهلال يُودع الصدارة ويتركها للنصر العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. الهلال يُودع الصدارة ويتركها للنصر العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم السبت ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، لتنتهي فعاليات الجولة.

في بداية مباريات اليوم حقق الفيصلي الفوز بهدف دون رد أمام أبها، ثم تعادل الهلال سلبيًا أمام الشباب، ليبقى الأزرق في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، وبنفس النتيجة حسم لقاء الاتحاد والعدالة.

الاتحاد استطاع أن يصعد مركز وحيد في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعادله أمام العدالة.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 15:-

1-النصر برصيد 33 نقطة

2- الهلال برصيد32 نقطة

3- الأهلي برصيد 29 نقطة

4- الوحدة برصيد 27نقطة

5- التعاون برصيد 26 نقطة

6-الرائد برصيد 26 نقطة

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7- الفيصلي برصيد 24 نقطة

8- أبها برصيد 23 نقطة

9- الشباب برصيد 22 نقطة

10- الفيحاء برصيد 18 نقطة

11- الاتفاق برصيد 17 نقطة

12- الاتحاد برصيد 15 نقطة

13- الحزم برصيد 15 نقطة

14- الفتح برصيد 10 نقاط

15- العدالة برصيد10 نقاط

16- ضمك برصيد9 نقاط