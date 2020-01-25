رياضة | مفاجأة.. إنتر ميلان ينهي الاتفاق مع نجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. إنتر ميلان ينهي الاتفاق مع نجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي من الإعلان عن صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

إنتر ميلان ينهي الاتفاق مع جيرو

وكان نادي إنتر ميلان قد أظهر رغبة قوية في التعاقد مع الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي هذا الشتاء.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن إنتر ميلان وافق على شروط جيرو الشخصية للانضمام إلى النادي في يناير الجاري.

كما أشارت الصحيفة إلى أن أوليفه جيرو هو الأخر أنهى الاتفاق بالفعل مع نادي إنتر ميلان وأصبح الإعلان الرسمي عن الصفقة مسألة وقت فقط.

Advertisements

تفاصيل اتفاق إنتر ميلان وتشيلسي على ضم جيرو

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إنتر ميلان اتفق مع تشيلسي على ضم جيرو مقابل 5 مليون يورو بالإضافه إلى 1.5 مليون يروو كإضافات ويتبقى الآن الإعلان الرسمي عن الصفقة فقط.

مشاركات أوليفيه جيرو مع نادي تشيلسي هذا الموسم

وقد شارك أوليفيه جيرو في 7 مباريات فقط حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

ويتواجد نادي إنتر ميلان في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 47 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.