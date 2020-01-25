رياضة | تشيلسي يهزم هال سيتي بثنائية في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يهزم هال سيتي بثنائية في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق تشيلسي في تحقيق الفوز على حساب فريق هال سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل اللاعب البلجيكي باتشواي هدف فريق تشيلسي الأول في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء، وعزز المدافع توموري النتيجة في الشوط الثاني للبلوز، وجاء هدف هال سيتي الوحيد عن طريق جروزيسكي في الدقيقة 82.

وكانت قد شهدت بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مفاجأة كبرى بخروج فريق وست هام يونايتد من فريق وست بروميتش مساء اليوم بعد الخسارة بنتيجة هدف نظيف.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي.