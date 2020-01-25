رياضة | ننشر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم السبت ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

في بداية اليوم حقق الفيصلي الفوز بهدف دون رد أمام أبها، ثم تعادل الهلال سلبيًا أمام الشباب، ليبقى الأزرق في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، وبنفس النتيجة حسم لقاء الاتحاد والعدالة.

لم يحدث تغيير في ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباريات اليوم، ليبقى جوميز بنفس عدد الأهداف في الصدارة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين

1- بافتيمبي جوميز "الهلال" 12 هدف

2- عبد الرازق حمدلله "النصر" 11 هدف

3- عمر السومة "الأهلي" 11 هدف

4- كارلوس إدواردو "الهلال" 9 أهداف

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5-رومارينيو "الاتحاد" 8 أهداف

6- دجانيني تافاريس "الأهلي" 8 أهداف

7- روني فيرنانديز "الفيحاء" 7 أهداف

8- كاروليس أندريا "العدالة" 7 أهداف

9- جيوفينكو "الهلال" 6 أهداف

10- ميتشيل تى فريدي "الفتح" 6 أهداف

11- كارلوس ستراندبيرج "الحزم" 6 أهداف

12- سعد بقير "أبها" 6 أهداف