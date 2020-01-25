رياضة | هالاند.. أرقام مُرعبة مع بوروسيا دورتموند في أول مباراتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هالاند.. أرقام مُرعبة مع بوروسيا دورتموند في أول مباراتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تألق النرويجي إرلينج براوت هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني كعادته منذ انضمامه للفريق وذلك عقب مباراتين فقط خاضها حتى الآن.

تعاقد بوروسيا دورتموند مع هالاند

وكان نادي بوروسيا دورتموند قد أعلن رسميا التعاقد مع هالاندا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من صفوف نادي ريد بول سالزبورج وذلك بعد صراع كبير ومنافسة شرسة من كبار أوروبا لضم اللاعب.

أرقام مذهله لهالاند عقب مباراتين فقط مع بوروسيا دورتموند

وقد شارك براوت هيالاند في مباراتين فقط حتى الآن مع نادي بوروسيا دورتموند خلال هذا الموسم منذ انضمامه للنادي في هذا الشتاء وسجل خلالهم 5 أهداف في مفاجأة غير متوقعة للجميع.

Advertisements

وفي المباراة الأولى له مع نادي بوروسيا دورتموند قد دخل هالاند كبديل في الدقيقة 56 وسجل خلالهم 3 أهداف ضد نادي أوجسبورج في بطولة الدوري الألماني.

أما في المباراة الثانية فقد دخل هالاند في الدقيقة 65 كبديلا وسجل خلالها هدفين ضد نادي كولن في بطولة الدوري الألماني وساهم في فوز بوروسيا دورتموند بخمسة أهداف مقابل هدف.

والآن بالطبع سيكون براوت هالاند قد حجز مكانه في التشكيل الأساسي لبوروسيا دورتموند بقية الموسم وينتظر منه جماهير النادي أكثر من ذلك بكثير الفترة القادمة.

ترتيب نادي بوورسيا دورتموند في الدوري الألماني الممتاز

ويتواجد نادي بوروسيا دورتموند في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.