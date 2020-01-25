رياضة | نجم برشلونة يلمح إلى عدم احتياج الفريق إلى بديل لسواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يلمح إلى عدم احتياج الفريق إلى بديل لسواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة الإسبانى عن خسارة فريقه اليوم أمام فريق فالنسيا ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإسبانى، بهدفين دون رد، والتى تمثل الخسارة الأولي للبلوجرانا تحت قيادة المدير الفنى الجديد كيكي سيتين والذى تولى المهمة عقب رحيل المدرب السابق أرنستو فالفيردى.

وقال بوسكيتس في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة التي اقيمت على ملعب الميستايا: "عانينا من نقص العمق في الشوط الأول، شهدنا بعض التحسن في الشوط الثاني، وفي أفضل أوقات تحسننا جاء الهدف الأول لفالنسيا".

وأضاف بوسكيتس :"أتيح لنا فرص للتعادل، لكن تعقدت الأمور كثيراً بعد الهدف الثاني وعلينا أن نتأقلم مع المدرب الجديد ".

وأختتم حديثه، قائلاً : "رغم الخسارة، قدمناً شوطاً ثانياً جيداً للغاية، لكن فالنسيا لم يهدر الفرص التي أتيحت له".

ويذكر إن برشلونة يحتل المركز الأول برصيد 43 نقطة مناصفة مع ريال مدريد الذي يملك نفس رصيد النقاط ولكن سيواجه غدًا فريق بلد الوليد ضمن مباريات الجولة ذاتها.