رياضة | اتحاد جدة يتعثر أمام العدالة في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يتعثر أمام العدالة في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جسم التعادل السلبي نتيجة المباراة التي جمعت بين اتحاد جدة ونظيره العدالة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، والتي أقيمت على أرضية مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ولم تشهد المباراة خلال شوطيها الأول والثاني أي أهداف، بعد استحواذ كبير للاتحاد على المباراة ولكنه لم يأت بفائدة.

واستمرت الهجمات المتبادلة بين الفريقين حتى الدقائق الأخيرة من المباراة ولكنها مرت مرور الكرام وبسلام وأمان على مرمى الفريقين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

Advertisements

وبذلك فقد ارتفع رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد العدالة عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر.

موعد مباراة اتحاد جدة المقبلة

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره الرائد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الحادي والثلاثون من شهر يناير الجاري.