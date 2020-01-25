رياضة | أتليتكو مدريد يتمسك بضم كافاني رغم رفض باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتليتكو مدريد يتمسك بضم كافاني رغم رفض باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف نادى أتليتكو مدريد الإسبانى بصعوبة التعاقد مع نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي إديسون كافاني، بسبب التعقيدات الكثيرة فى الصفقة.

وذكرت صحيفة" ماركا" الإسبانية أن المهاجم الأوروجويانى إديسون كافاني يأتي على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، هذا الشتاء، ولكن المفاوضات الجارية بين النادي الإسباني والنادي الفرنسي لا تسير على ما يرام.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن أتلتيكو مدريد قدم عرضاً لباريس سان جيرمان يبلغ 10 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات كافاني ولكن العرض لم يلقي رضا باريس الذي ادعى أنه بحاجة لاستمرار المهاجم بين صفوفه.

ورغم ذلك، لا يبدو أن أتلتيكو مدريد في طريقه للإعلان عن استسلامه أمام رفض باريس سان جيرمان التخلي عن كافاني، حيث أن إصرار سيميوني الشديد على ضم اللاعب يدفع إدارة النادي الإسباني إلى المضي قدماً في التفاوض حول هذه الصفقة حتى اللحظات الأخير.

وأشارت صحيفة ماركا إلى أن رغبة كافاني التي تتجه إلى ارتداء قميص أتلتيكو مدريد هي التي ستبقي على أمال أتلتيكو مدريد في التعاقد مع اللاعب حتى اليوم الأخير في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.