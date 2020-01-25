رياضة | ديبالا يفجر مفاجأت عن رحيله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديبالا يفجر مفاجأت عن رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف نجم يوفنتوس الإيطالى باولو ديبالا انه كان قريب من الرحيل عن صفوف السيدة العجوز خلال الصيف الماضي، بعدما إهتم كل من توتنهام هوتسيبير ومانشستر يونايتد بالتعاقد معه.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس اليوم، أن توتنهام هوتسيبير كان قد توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس للحصول على خدمات النجم الأرجنتينى باولو ديبالا مقابل 64 مليون جنيه إسترليني في أغسطس الماضي، لكن الصفقة لم تكتمل.

وأشارت الشبكة أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدي رغبته في ضم ديبالا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ، لكن المفاوضات لم تكتمل في ظل حالة من التردد وكذلك طلبات وكيل اللاعب.

وتحدث ديبالا إن مستقبله كان معلقاً حتى اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضي ، لكن الأمور استقرت بعدها تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس.

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وقال ديبالا في تصريحات لصحيفة ذا جارديان : "كنت قريباً من الرحيل، هذا كان مطروحاً لدى النادي، وعرفت ذلك، كنا ننتظر حتى اللحظة الأخيرة".

وتابع : "لا يزال يتبقى عامان في عقدي، هذا ليس بالفترة القصيرة ولا الطويلة أيضاً، سنرى ما يخطط له يوفنتوس، وما إذا كان يرغب في استمراري أو في رحيلي خلال سوق الانتقالات المقبلة".

وأختتم حديثه قائلاً : "إنه قرار بيد النادي، ومن الصعب معرفة ذلك لأن الأمور يمكن أن تتغير في ثانية واحدة".