رياضة | الأهلي يعلن إعارة صلاح محسن إلى سموحة بعد مباراة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن إعارة صلاح محسن إلى سموحة بعد مباراة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسؤولو النادي الأهلي على إعارة صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر إلى نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الأهلي عبر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر اتفق مع فرج عامر رئيس نادي سموحة على الاعلان عن إعارة صلاح محسن بشكل رسمي عقب مباراة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.

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ويستعد النادي الأهلي لمباراة النجم الساحلي غدً الأحد في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا باستاد السلام.

وخرج صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي من حسابات السويسري رينيه فالير المدير الفني للفريق الأحمر منذ توليه المهمة عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وتراجع ترتيب صلاح محسن مهاجم فريق الأهلي إلى المركز الرابع بعد المغربي وليد أزارو قبل رحيله إلى الاتفاق السعودي ، ثم مروان محسن والنيجيري أجايي في بعض المباريات التي يعتمد عليه فايلر كمهاجم وهمي.