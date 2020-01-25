رياضة | سيميوني يتحدث عن مستقبل أتليتكو مدريد بعد الإخفاقات الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني يتحدث عن مستقبل أتليتكو مدريد بعد الإخفاقات الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث دييجو سيميوني المدير الفنى لفريق أتليتكو مدريد الإسبانى عن الفترة الأخيرة الصعبة التي يمر بها الفريق بعد خسارة السوبر الإسبانى أمام ريال مدريد ثم الخروج من دور ال 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا

وقال سيميوني فى تصريحات صحفية : "دائماً ما يشغلني الفريق باستمرار، وليس فقط في الأوقات التي نخسر فيها بل في الفوز أيضاً، كثيراً لا أنام بسبب التفكير في تشكيل الفريق قبل نهائي ما، والتفكير في إذا ما خسرته، أو المفاضلة بين اللاعبين من أجل مصلحة الفريق، "أتليتكو مدريد " حياتي، والمقربين مني يعلمون ذلك جيداً".

وتابع : "سنستمر في هذا الطريق وبكل حماس، ونحن نعلم أننا نعيش اليوم بيومه، وأن المباراة تلو الأخرى لن تُحدث تغييراً في حياتي".

وأكد سيميوني أن الدعم الذي يتلقاه من جماهير الفريق يعزز دائماً الأمان والطموح الذي يمتلكه يوماً بعد يوم مع الفريق.

وأردف: "لدينا مباراة هامة أمام ليغانيس، ويجب علينا أن نصب تركيزنا في ما هو مهم من الآن وصاعداً، لأننا لن نتمكن من تغيير شيء حدث في السابق".