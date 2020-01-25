رياضة | حارس كوكاكولا يجدد عقده لموسمين ونصف بالممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس كوكاكولا يجدد عقده لموسمين ونصف بالممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو نادي كوكاكولا برئاسة المهندس مجدي إسماعيل، في تجديد التعاقد مع محمد علي "ميلا"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

وعقد مسئولو النادي جلسة مع "ميلا"، تم الاتفاق خلالها، على تجديد عقده في حضور ممدوح عبد الحي، المدير الفني، ومصطفى عبد الرازق، وكيل اللاعبين، وأيمن عبد القادر، المدير الإداري، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لمدة موسمين ونصف مقبلين بدوري القسم الثاني .

يعد "ميلا" من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني للفريق، في التشكيل منذ بداية الموسم الجاري.

وكان الحارس صاحبالـ38 عاماً، يمتلك عديد من العروض بأندية في القسم الثاني، ولكنه فضل البقاء مع فريقه باعتباره بيته الثاني.