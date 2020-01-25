رياضة | غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراته أمام فريق بلد الوليد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت القائمة كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا - اريولا - التوبي.

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خط الدفاع : فاران - سيرجو راموس - ميليتاو - ناتشو - مارسيلو - ميندي.

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو - جيمس رودريجيز.

خط الهجوم : كريم بنزيما - لوكا يوفيتش - لوكاس فاسكيز - رودريجو.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 43 نقطة وبفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة والذي خسر من فريق فالنسيا منذ قليل.