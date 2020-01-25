رياضة | خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عبد الرحمن مجدي وكيل صالح جمعة لاعب فريق النادي الأهلي عن مصير الأخير قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عدم حاجته الفنية لخدمات صالح جمعة في الفترة القادمة وفتح الباب أمام رحيله عن القلعة الحمراء.

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وقال عبد الرحمن مجدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" أن صالح جمعة لديه العديد من العروض المحلية بالدوري المصري ولكنه لم يحسم وجهته القادمة حتي هذه اللحظة.

وتابع:" نحاول تسويق صالح جمعة أيضاً في الخارج في دوريات لا ينتهي القيد فيها في أول فبراير القادم".

وعن إمكانية انتقال صالح جمعة إلى الغريم التقليدي الزمالك وحقيقة المفاوضات معه، قال مجدي :" اللعب لنادي الزمالك غير وارد على الاطلاق ولم يتحدث معه أحد من النادي الأبيض.. صالح جمعة مازال في عقده 3 سنين ونصف مع الأهلي ومن غير الوارد الانضمام له تماماً ".