رياضة | بعد رفض الكاف...النجم الساحلي يُنهي أزمة حارسه بلاعب جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رفض الكاف...النجم الساحلي يُنهي أزمة حارسه بلاعب جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النجم الساحلي التونسي، في إنهاء أزمة الحارس الثاني والذي سيتواجد على دكة بدلاء الفريق الأول لكرة القدم، خلال مباراة الفريق أمام الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف الفريق المُنتمي لمدينة "سوسة" التونسية، اليوم، عن قيد الحارس علاء الدين أيوب، ضمن قائمة الفريق الإفريقية، استعدادًا لاستئناف ما تبقى منها من مباريات.

وأكد الفريق الساحلي، أن أيوب بات مؤهلًا قانونيًا لتعزيز صفوف الفريق في دوري أبطال أفريقيا، بدءًا من مباراة الأهلي، بدور المجموعات.

ورفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طلب نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، برفع الإيقاف عن حارسه مكرم البديري قبل مواجهة النادي الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا.

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وأكد موقع "فووت 24 التونسي" أن الفريق الساحلي تقدم بإلتماس إلى مسؤولي الكاف، لرفع الإيقاف عن الحارس مكرم البديري، بعد طرده في مباراة الهلال الأخيرة، لعدم وجود حراس بديلة في مباراة الفريق أمام الأهلي، بالجولة المقبلة.

وكان البديري، تعرض للطرد في اللحظات الأخيرة من مباراة فريقه أمام الهلال السوداني، في العاصمة أم دُرمان بالسودان، بالمباراة التي فاز بها فريقه بهدفين مقابل هدف وحيد لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره النجم الساحلي، مساء الأحد على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج النادي الأهلي للفوز من أجل تجديد آماله في الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يحل الهلال السوداني في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، وبنفس رصيد النجم الساحلي صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 7 نقاط، ثم بلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.