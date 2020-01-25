رياضة | دوري أبطال إفريقيا.. ترتيب مجموعة الزمالك بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري أبطال إفريقيا.. ترتيب مجموعة الزمالك بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة زيسكو يونايتد الزامبي ضد أول أغسطس الأنجولي، والتي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت25 يناير 2020، على ملعب "ليفي مواناواسا" في زامبيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 – 2020.

تقدم فريق زيسكو يونايتد عن طريق اللاعب وينستون كالينجو، بعدما تلقي تمريرة طولية من زميله موابي داخل منطقة الجزاء حولها كالينجو برأسة داخل الشباك، معلنًا عن تقدم بطل زامبيا.

وتعادل أري بابل لفريق أول أغسطس الأنجولي بالدقيقة 69 بعد مراوغة رائعة لمدافع زيسكو على حدود منطقة الجزاء ثم تسديد كرة قوية أرضية سكنت الشباك على يسار حارس مرمي الفريق الزامبي.

يذكر أن مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي والتي جمعتهما أمس الجمعة على ستاد القاهرة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ترتيب مجموعة الزمالك بعد انتهاء الجولة الخامسة:

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1- مازيمبي الكونغولي (11نقطة) يتبقي له مباراة ضد زيسكو يونايتد

2- الزمالك المصري (8 نقاط) يتبقي له مباراة ضد أول أغسطس

3- أول أغسطس (3 نقاط) يتبقي له مباراة ضد الزمالك

4- زيسكو يونايتد (3 نقاط) يتبقي له مباراة ضد مازيمبي

وضمن فريق الزمالك تأهله رسميا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا برفقة مازيمبي الكونغولي، وذلك بعد تعادل زيسكو يونايتد وأول أغسطس اليوم، حيث أصبح أقصي رصيد يمكن أن يصل إليه الفريقين حال فوزهما في مباراة الجولة الأخيرة هو 6 نقاط وهو رصيد غير كاف لتأهلهما.