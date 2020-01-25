رياضة | الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق زيسكو يونايتد الزامبي مع ضيفه أول أغسطس الأنجولي بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ليفي مواناواسا" في زامبيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بالمجموعة الأولي والتي تضم معهما (الزمالك – مازيمبي).

كان فريق زيسكو يونايتد البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب وينستون كالينجو، بعدما تلقي تمريرة طولية من زميله موابي داخل منطقة الجزاء حولها كالينجو برأسة داخل الشباك، معلنًا عن تقدم بطل زامبيا.

ونجح اللاعب أري بابل في احراز هدف التعادل لفريق أول أغسطس الأنجولي بالدقيقة 69 بعد مراوغة رائعة لمدافع زيسكو على حدود منطقة الجزاء ثم تسديد كرة قوية أرضية سكنت الشباك على يسار حارس مرمي الفريق الزامبي.

يذكر أن مباراة الزمالك مع مازيمبي الكونغولي في نفس الجولة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

Advertisements

الزمالك يتأهل رفقة مازيمبي لربع نهائي دوري الأبطال:

بعد تعادل زيسكو يونايتد مع أول أغسطس في مباراة اليوم يضمن فريق الزمالك تأهله رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا دون انتظار نتيجة مباراة الجولة الأخيرة، وذلك برفقة فريق مازيمبي الكونغولي متصدر المجموعة والذي حسم تأهله منذ الجولة الرابعة في مرحلة المجموعات.

ويتصدر فريق مازيمبي الكونغولي ترتيب المجموعة الأولي برصيد 11 نقطة، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وضمن تأهلهما رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما يتساوي فريقي زيسكو يونايتد وأول أغسطس في رصيد النقاط بـ 3 نقاط لكل منهما بالمركزين الثالث والرابع بالمجموعة، وتأكد خروجهما من البطولة الإفريقية بعدما أصبح أقصي رصيد يمكنهما الوصول إليه 6 نقاط.