رياضة | رسمياً.. الزمالك يرافق مازيمبي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد هدية زيسكو وبريميرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. الزمالك يرافق مازيمبي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد هدية زيسكو وبريميرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجز فريق الزمالك مقعده رسمياً، في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء مباراة زيسكو وبريميرو دي أوجوستو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب الفريق الزامبي، لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الأولى.

وبهذه النتيجة ضمن الزمالك التأهل كثاني مجموعته للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر بـ11 نقطة.

وكان الزمالك قد تعادل بالأمس مع مازيمبي سلبيا ليفرط في فرصة خطف الصدارة من الفريق الكونغولي.

وبنتيجة اليوم أصبح رصيد زيسكو وبريميرو 3 نقاط فقط في المركزين الثالث والرابع.

ترتيب المجموعة الأولي لبطولة دوري أبطال إفريقيا

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مازيمبي 11 نقطة

الزمالك 8 نقاط

زيسكو 3 نقاط

بريميرو دي أوجوستو 3 نقاط