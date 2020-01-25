رياضة | بعد مرور 24 جولة.. من الأقرب للتأهل إلى دوري الأبطال والمرشح للهبوط في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مرور 24 جولة.. من الأقرب للتأهل إلى دوري الأبطال والمرشح للهبوط في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت 24 جولة حتى الآن من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل فريق ليفربول في صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 67 نقطة وبفارق 16 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

واقترب الريدز من تحقيق لقب البريميرليج أكثر من أي وقت قد مضى في السنوات الأخيرة، وذلك بعد غياب هذا اللقب عن خزائن الفريق منذ ما يقارب الثلاثون عاما.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" من الأقرب للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا والمرشح للهبوط من البريميرليج:

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ويعد الرباعي ( ليفربول - مانشستر سيتي - ليستر سيتي - تشيلسي ) بالترتيب الأقرب للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك بعد النتائج الأخيرة في البريميرليج، حيث يبتعد المركز الرابع عن المركز الخامس بفارق 6 نقاط كاملة قبل إنتهاء البطولة بـ14 جولة كاملة.

بينما ستكون المنافسة على المشاركة في الدوري الأوروبي هذا الموسم نارية، خاصة بسبب تقارب الأندية في عدد النقاط بمنتصف الجدول، ولكن يعد أيضاً الثنائي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الأقرب، وفريق ولفرهامبتون الأقرب لدخول الدور التمهيدي في البطولة أيضاً مثلما فعلها هذا الموسم ويشارك حاليا بالبطولة الأوروبية.

واشتعل صراع الهبوط في الدوري الإنجليزي خلال الجولات الأخيرة بعد تحقيق الأندية الفوز على بعضها، حيث عاد فريق واتفورد للمنافسة بعدما كان في قاع جدول الترتيب، ولكن يعد الاقرب أيضا الثلاثي ( نوريتش سيتي - واتفورد - بورنموث)، بينما يسعى فريق أستون فيلا للبقاء مع الكبار هذا الموسم.