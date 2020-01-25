رياضة | أول تعليق من كيكي سيتين بعد الهزيمة أمام فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من كيكي سيتين بعد الهزيمة أمام فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن حزنه الشديد بعد الخسارة من فريق فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا.

وقال سيتين في تصريحات صحفية عقب المباراة : "افضل شيء في الشوط الاول هو اننا خرجنا 0-0، لأننا لم نتحسن ابدا، وفي الشوط الثاني كان لدينا الفرص".

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وأضاف : "لن تخطئ ان قلت ان البارسا سيء في الشوط الاول لم نجد طريق مرمى الخصم، وضعوا امامنا عقبات وعانينا كثيرا، وفالنسيا استغل اخطاء فريقنا بأفضل شكل".

وواصل : "‏انا رأيت اللاعبين ملتزمين، ولكن بشكل عام لم نكن جيدين، لم نتموقع جيدا في بعض المناطق في الملعب، وعانينا كثيرا التمريرات كانت افقية، وكان هناك نقص وصول للعمق".

وتابع : "‏في الشوط الثاني خلقنا فرص، ودخلنا المباراة بشكل افضل، لم تكن هناك استمرارية كثيرة، وكان لدينا 3 او 4 او 5 فرص، على الاقل نخرج بالتعادل كان يجب ان يكون".