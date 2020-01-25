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شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الايطالي: تعادل سلبي بين فيورنتينا وجنوى والان مع التفاصيل
السبت 25 يناير 2020
ضمن منافسات الجولة ال 21 من الدوري الإيطالي، تعادل نادي فيورنتينا مع جنوى من دون اهداف في المباراة التي اقيمت على ملعب أرتيميو فرانكي.
وبدأ الفريقان اللقاء بقوة بحثا عن هدف التقدم، وسنحت لجنوى فرصة افتتاح التسجيل بعد حصولهم على ركلة جزاء عند الدقيقة 15، لكن دومينيكو كريشيتو لم يتمكن من وضع الكرة في الشباك لتبقى النتيجة على حالها مع انتهاء الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، حاول الطرفان جاهدا لخطف هدف الفوز والظفر بنقاط المباراة لكن من دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
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