شكرا لقرائتكم خبر عن سيتيين: لدينا الكثير لنعمل على تحسينه والان مع التفاصيل

السبت 25 يناير 2020 تحدث مدرب نادي ​برشلونة​ الاسباني ​كيكي سيتيين​ بعد الخسارة امام ​فالنسيا​ 0 - 2 واكد ان الفريق بحاجة لتحسين امور كثيرة قبل فوات الاوان.

Advertisements وقال مدرب ريال بيتيس السابق: في الشوط الاول كنا سيئين جدا وقد ساعدناهم لتهديد مرمانا بالهجمات المرتدة. واضاف: في الشوط الثاني تحسنت الامور وقد صنعنا البعض من الفرص ولكننا وللاسف تلقينا الهدف الثاني الذي عقد علينا الامور. وانهى حديثه: علينا العمل على تحسين امور كثيرة فوق ارضية الملعب وعلينا مناقشة هذه الهزيمة القاسية والعودة باسرع وقت ممكن الى النتائج الايجابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيتيين: لدينا الكثير لنعمل على تحسينه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.