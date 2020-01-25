شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يحشد اسلحته لموقعة بلد الوليد والان مع التفاصيل

السبت 25 يناير 2020 كشف زين الدين زيدان مدرب ​ريال مدريد​ الاسباني عن ​القائمة​ المستدعاة لمواجهة ​بلد الوليد​ غداً ضمن الجولة 21 من ​الدوري الاسباني​.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، فقد استبعد زيدان 7 لاعبين من القائمة لاسباب مختلفة، وهم الظهير الأيمن داني كارفخال بسبب الإيقاف، وغاريث بايل وإيدين هازارد وماركو أسينسيو للإصابة، وإبراهيم دياز وفينيسيوس جونيور وماريانو دياز بقرار فني. وشهدت القائمة عودة قائد الفريق سيرجيو راموس بعد تعافيه من الإصابة. Advertisements وضمت القائمة كل من: حراسة المرمى: تيبو كورتوا، ألفونس أريولا، ألتوب. خط الدفاع: إيدير ميليتاو، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، ناتشو فرنانديز، مارسيلو، فيرلاند ميندي. خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، جاميس رودريغيز، إيسكو. خط الهجوم: كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز، لوكا يوفيتش، رودريغو غوس.

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