نجم بايرن ميونيخ توماس مولر يصفي حساباته مع كوفاتش

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جلس توماس مولر كثيراً في دكة البدلاء خلال فترة تدريب نيكو كوفاتش

رغم أن نيكو كوفاتش أقيل من تدريب بايرن ميونيخ قبل حوالي ثلاثة أشهر، إلاّ أن أحد نجوم البافاري لم يبتلع بعد المعاملة التي تلقاها على يد المدرب الكرواتي. فماذا قال نجم بايرن ميونيخ عن مدربه السابق؟

يبدو أن نجم بايرن ميونيخ توماس مولر لم يبلع بعد المعاملة، التي تلقاها على نيكو كوفاتش مدرب النادي البافاري المُقال قبل حوالي ثلاثة أشهر. وعانى مولر كثيراً تحت قيادة المدرب الكرواتي كوفاتش، حيث جلس على دكة البدلاء في أكثر من مرة، وحصل على دقائق لعب قليلة للغاية.

بيد أن الأمر تغير مع المدرب الحالي للنادي البافاري هانز فليك، إذ استعاد توماس مولر مكانته الطبيعية وعاد إلى هوايته المفضلة في هز الشباك. إلاّ أن الدولي الألماني لم يتردد في توجيه كلمات قوية إلى مدربه السابق نيكو كوفاتش.

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فقد ذكر موقع "شبورت" الألماني أن توماس ما يزال يتألم كونه لم يكن الخيار الأول في فترة المدرب نيكو كوفاتش. وقال الدولي الألماني "لم أستطع في ذلك الوقت استيعاب ذلك ولا اليوم أيضاً، لأنني جلست على مقاعد البلاء في ست مباريات متتالية".

وأكد توماس مولر أنه كان يرى نفسه قادراً على مساعدة فريقه بايرن ميونيخ، إلاّ أن وضعيته تحت قيادة نيكو كوفاتش لم تكن تسمح بذلك، مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع أن يجلس على دكة البدلاء بصورة دائمة.

يشار إلى أن توماس مولر (30 عاماً)، دخل قبل أيام تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم من أوسع أبوابه، إذ أصبح مولر أول لاعب في "البوندسليغا" يهز شباك الفرق المنافسة في 12 موسماً على التوالي، وذلك منذ سنة 2009.