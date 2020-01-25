شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق وأرقام في اجتياز الزمالك مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخطى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا، وبلغ دور الثمانية عقب نهاية الجولة الخامسة من منافساتها.

ووصل الزمالك للنقطة الثامنة التي ضمنت له المركز الثاني بالمجموعة خلف مازيمبي الكونغولي صاحب المركز الأول بـ 11 نقطة، في حين تبخرت أحلام كل من زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي في التأهل بعد الاكتفاء بجمع 3 نقاط.

نستعرض في التقرير التالي 7 حقائق رقمية تخص اجتياز الزمالك مرحلة المجموعات لدوري الأبطال.

الزمالك يعبر مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه، منذ تطبيق هذا النظام في المسابقة، وذلك في نسخ 2002 وتُوج باللقب، و2005 وخرج من الدور قبل النهائي، و2016 وحقق الوصافة، وفي النسخة الجارية 20019-2020.

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بخلاف التأهلات الأربعة من مرحلة المجموعات لدوري الأبطال، ففي جعبة الفريق الأبيض عبورين أخرين من المجموعات ولكن بمنافسات الكونفدرالية في 2015 وودع منافساتها من قبل النهائي وفي 2018-2019 وتُوج باللقب.

الزمالك يتأهل كمركز ثاني في مجموعته للمرة الثالثة من مجموعات دوري الأبطال، فكرر الأمر في نسختي 2005 و2016، في حين أن نسخة 2002 هي الوحيدة التي شهدت بلوغه الدور التالي بالصدارة.

الزمالك لم يتمكن من الوصول لأعلى عدد من النقاط بتاريخه في مرحلة المجموعات خلال مشاركته في النسخة الجارية، فرقمه الأفضل هو تحقيق 13 نقطة في مجموعات دوري الأبطال نسخة 2002 بهزيمة وحيدة و4 انتصارات وتعادل وحيد، بينما بإمكان الفريق الوصول إلى النقطة 11 كحد أقصى في حالة الفوز على أول أغسطس في الجولة الختامية.

للمرة الأولى ينجح الزمالك في اجتياز مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا في ظل وجود فريق مازيمبي منافساً له بالمجموعة، فودع أبناء ميت عقبة المجموعات في نسخ 2012 و2014 مع وجود العملال الكونغولي.

الزمالك كرر سيناريو تأهله من مجموعات نسخة 2002 لدوري الأبطال بعدم الفوز في لقاء الجولة الأولى، حيث تعادل وقتها أمام اسيك الايفواري ونجح في التأهل في نهاية الأمر، كلك النسخة الجارية التي استهلها بالخسارة على يد مازيمبي ثم التمكن من قطع بطاقة الترشح.

في حالة عدم فوز الزمالك على أول أغسطس في أنجولا، ستكون هي المرة الأولى في تاريخ الفريق الأبيض التي ينجح خلالها من اجتياز مرحلة مجموعات بمسابقة قارية دون تحقيق انتصار خارجي خلالها، ففي 2002 فاز على كوستا دو سول في موزمبيق وفي 2005 انتصر على الترجي في تونس، وفي 2016 قهر انيمبا بنيجيريا، كذلك في الكونفدرالية 2015 بفوزين على الصفاقسي في تونس وأورلاندو في جنوب أفريقيا وفي النسخة الماضية بفوز على بتروأتلتيكو في أنجولا.