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الشباب يعرقل الهلال ويهدي النصر لقب بطل الشتاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

أهدى الشباب نظيره النصر لقب بطل الشتاء عندما نجح أمس في عرقلة الهلال من خلال التعادل معه 0-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن الجولة الـ15 الأخيرة من الدور الأول لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أبقى على النصر في الصدارة برصيد 33 نقطة، فيما بقي الهلال في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

كما رفع الشباب رصيده إلى 22 نقطة لكنه بقي في مركزه السابق (التاسع).

وشهدت المباراة طرد قلب دفاع الهلال علي البليهي في الدقيقة 82 ليكمل الهلال الزمن المتبقي بعشرة لاعبين.

قدم الفريقان واحدة من أجمل المباريات من خلال الندية التي شهدها شوطاها إضافة إلى الفرص الكثيرة التي تطايرت أمام المرميين نتيجة تسرع اللاعبين مرة، وأخرى لتألق حراس المرمى والمدافعين، خاصة قلب دفاع الشباب محمد سالم الذي أنقذ مرماه من هدف محقق بعد أن سدد ياسر الشهراني كرة بين أقدام الحارس فاروق بن مصطفى إلا أن سالم قرأ الكرة وأبعدها من خط المرمى.

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كما تألق فاروق بن مصطفى في حماية مرماه من كرة خطيرة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عندما أبعد كرة البديل عبدالله الحافظ المباغتة، مساهما بصورة كبيرة في خروج فريقه بنقطة التعادل.

الفيصلي وأبها

اقتلع الفيصلي فوزا صعبا من مضيفه أبها 1-0 في المباراة التي جمعتهما أمس على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع البرازيلي رافاييل سيلفا أرودا، حيث جاء في الدقيقة 56.

وشهدت المباراة طرد لاعب أبها كريم برناوي في الدقيقة 87.

وأدت النتيجة إلى تبادل الفريقين مركزيهما في الترتيب العام، حيث انتزع الفيصلي المركز السابع بعد أن رفع رصيده إلى 24 نقطة، فيما عاد أبها إلى المركز الثامن نتيجة توقف رصيده عند 23 نقطة.