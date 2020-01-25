برشلونة يضم الجوهرة البرازيلية كوتو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أمس أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أكمل بنجاح صفقة ضم الجوهرة البرازيلية الجناح الأيمن لنادي كوريتيبا إف سي البرازيلي، يان كوتو مقابل 5 ملايين يورو بجانب الحوافز الإضافية.

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وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن يان كوتو فاز مع المنتخب البرازيلي ببطولة كأس العالم تحت 17 عاما في نوفمبر الماضي، كما اعتبرته أحد أفضل اللاعبين الصاعدين في البرازيل.

وأشارت «سبورت» إلى أن عددا من أندية الدوريات الأوروبية الكبرى كالدوري الألماني «بوندسليجا» والدوري الإنجليزي يلهث خلف كوتو، إلا أن النادي الكتالوني نجح في النهاية في خطفه وضمه لصفوفه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كوتو، الذي يبلغ طوله 68, 1 سم فقط، سيبقى ضمن صفوف كوريتيبا حتى يونيو المقبل، وذلك حتى يبلغ السن القانوني ومن ثم الالتحاق بصفوف برشلونة.