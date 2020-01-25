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كأس القادة بين أتلتيكو ولشبونة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

انحصر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم بين فريقي سبورتينغ لشبونة البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، بعد أن تأهلا إلى المباراة النهائية غدا على ملعب معهد إعداد القادة في الرياض.

وتأهل سبورتينغ لشبونة عقب تغلبه على جينك البلجيكي في اللقاء الأول من مباريات نصف النهائي، فيما تأهل أتلتيكو مدريد عقب فوزه على نظيره فيتورول كونستانتا الروماني.

وتفتتح مباريات الدور الختامي بلقاء الهلال والنصر في ديربي الرياض، في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، وزينيت سان بطرسبورج الروسي مع ريد ستار الصربي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، وجينك البلجيكي مع فيتورول الروماني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.