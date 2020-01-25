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قاموس الوحدة لا يعرف «حبايب»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محمد الشيخ - مكة المكرمة

للمرة الأولى منذ مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في دوري المحترفين الذي اعتمد عام 2008، ينجح فرسان مكة في إنهاء الدور الأول بتحقيق 9 انتصارات من أصل 15 مباراة خاضها الفريق بالنسخة الحالية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما أنهى الدور الأول في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، علما أن الفارق بينه وبين الأهلي الثالث نقطتان فقط.

وكان الوحدة أنهى الدور الأول من الموسم الماضي لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي شهد مشاركة 16 فريقا للمرة الأولى، في المركز السادس بعد أن جمع 24 نقطة، في إشارة إلى تفوقه على نفسه حتى الآن بعد انتهاء القسم الأول من الدوري.

الغريب في نتائج الوحدة خلال المباريات الـ15 بالدور الأول للموسم الحالي أن نتيجة التعادل لم تحضر نهائيا، فإما أن يفوز أو يخسر، حيث فاز في 9 مباريات وخسر في 6 مواجهات.

وضمت قائمة ضحايا فرسان مكة في الدور الأول فرقا كبيرة، بينها النصر والأهلي والاتحاد، قبل أن يختتم بفوز عريض على الحزم 5-1 في المواجهة التي جرت أمس الأول على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بضاحية الشرائع.

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وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة سلطان أزهر عبر حسابه الشخصي في تويتر «نتائج مبهرة بدأت تتحقق بفضل الله ثم بجهود الأجهزة الفنية والإدارية وإخواني اللاعبين ومؤازرة جمهور الفرسان».

وأضاف «الوحدة إلى المركز الرابع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد أن حقق الفوز التاسع في الدور الأول من الدوري ومزيد من الإنجازات قادمة بإذن الله».

ضحايا الوحدة في الدور الأول

فاز على الأهلي 2-1 في الجولة الثالثة

فاز على الفيحاء 1-0 في الجولة الرابعة

فاز على الفتح 2-0 في الجولة الخامسة

فاز على ضمك 1-0 في الجولة السادسة

فاز على الاتحاد 1-0 في الجولة السابعة

فاز على النصر 1-0 في الجولة العاشرة

فاز على العدالة 2-0 في الجولة الـ11

فاز على الفيصلي 1-0 في الجولة الـ13

فاز على الحزم 5-1 في الجولة الـ15

جولات أحزنت فرسان مكة

الجولة الأولى: خسر من الاتفاق 0-2

الجولة الثانية: خسر من أبها 1-2

الجولة الثامنة: خسر من الشباب 0-2

الجولة التاسعة: خسر من الرائد 2-3

الجولة الـ12: خسر من التعاون 1-2

الجولة الـ14: خسر من الهلال 1-3