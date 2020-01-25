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ليلة التتويج.. أخضر المستقبل يخاطب آسيا بالكوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يستهدف المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما التتويج بطلا لآسيا عندما يواجه نظيره الكوري الجنوبي في نهائي البطولة اليوم على استاد راجامانغالا في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وكان الأخضر وكوريا الجنوبية ضمنا الحصول على بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

ولم ينجح المنتخب السعودي في تجاوز دور المجموعات خلال النسختين الأخيرتين من البطولة، ولكنه يدخل المباراة النهائية بثقة كبيرة بعدما كان تغلب على كوريا الجنوبية 2 - 1 في نهائي آسيا للشباب تحت 19 عاما 2018م، حيث ضمت تشكيلة الأخضر في تلك المواجهة لاعبين في تشكيلة اليوم بينهم حسن التمبكتي وخالد الغنام وفراس البريكان وسعود عبدالحميد، فيما ضمت تشكيلة كوريا الجنوبية المهاجمين أوم وون سانغ وأوه سي هون.

فارق التهديف

يدخل الأخضر وفي رصيده 5 أهداف سجلها 5 لاعبين، هم أيمن الخليف وعبدالرحمن الغريب وفراس البريكان وعبدالله الحمدان وناصر العمران، فيما لكوريا الجنوبية 9 أهداف جاءت عن طريق 5 لاعبين، وهم تشو غوي سونغ ولي دونغ غيونغ وأوه سي هون ولي دونغ جون الذين سجل كل منهم هدفين، في حين أحرز كيم داي وون هدفا واحدا.

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وبلغ مجموع تسديدات كوريا الجنوبية 33 تسديدة على المرمى، مقابل 17 للأخضر.

تفوق الأخضر

وإذا كان منتخب كوريا الجنوبية يتفوق بعدد الأهداف المسجلة، فإن الأخضر يتفوق بقوة الدفاع، حيث تلقت شباكه هدفا واحدا فقط، وذلك في المباراة الأولى التي تغلب فيها على اليابان 2-1، ثم حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية، فيما تلقى الكوري الجنوبي رغم الفوز في جميع مبارياته الخمس، أهدافا في المباريات أمام إيران وأوزبكستان في دور المجموعات، ثم أمام الأردن بالدور ربع النهائي.

الأكثر مشاركة

ركز مدرب كوريا الجنوبية في تشكيلة الفريق بإشراك 21 لاعبا من أصل 23 لاعبا مسجلا في التشكيلة، فيما أشرك مدرب الأخضر سعد الشهري 20 لاعبا في المباريات الخمس بينهم 4 لاعبين فقط شاركوا في كل دقيقة بالبطولة، وهم ثلاثي الدفاع سعود عبدالحميد وعبدالباسط الهندي وحسن التمبكتي إلى جانب الحارس محمد اليامي، أما منتخب كوريا الجنوبية فقد كان الحارس سونغ بوم الوحيد الذي شارك في المباريات الخمس، في حين لعب لاعب الوسط وون دو جاي والمدافع لي سانغ مين 4 مباريات لكل منهما.

التمرير الناجح

يعد المدافع السعودي عبدالباسط الهندي صاحب الرقم الأعلى بالتمريرات، وذلك بمجموع 269 تمريرة ناجحة من أصل 323 محاولة تمرير، فيما كان لاعب الوسط الكوري وون دو صاحب العدد الأكبر من التمريرات الناجحة في منتخب كوريا الجنوبية بمجموع 205 تمريرات من أصل 245 محاولة تمرير.