السومة يغيب عن الأهلي أسبوعين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
أكد نادي الأهلي أمس أن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، السوري عمر السومة سيغيب عن المباريات والتدريبات لمدة أسبوعين نتيجة إصابة في الكتف تعرض لها لحظة تسجيله هدف الترجيح في مباراة فريقه أمام الرائد (2-1) الخميس الماضي في المرحلة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر أمس «أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها اللاعب عمر السومة حاجته لمدة أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية».
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