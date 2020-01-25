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الشهري: نملك الخبرة لخطف اللقب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

شدد سعد الشهري مدرب منتخب السعودية على أهمية التتويج باللقب القاري بعد ضمان التأهل لدورة الألعاب الأولمبية.

وقال الشهري في المؤتمر الصحفي أمس «سعدت بالتواجد هنا من أجل الحديث عن المباراة النهائية للبطولة، سوف نحاول الاستمتاع بخوض المباراة، وفي ذات الوقت سنحاول جلب كأس البطولة إلى السعودية، فبعد أن نجحنا في حجز بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، سنحاول الآن تقديم كل ما بوسعنا من أجل الفوز باللقب».

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وأضاف «كل بطولة نشارك بها يجب أن نحاول المستحيل من أجل الفوز بلقبها، ويجب أن نعد لاعبينا كي يفكروا بهذه الطريقة».

وتابع «بعد مباراة الدور قبل النهائي ذهبنا مباشرة لحضور مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية، وبالتالي فقد انتقل تركيز اللاعبين على المباراة التالية، والآن نحن نركز بشكل كامل على الفوز بالنهائي، اللاعبون أيضا يمتلكون خبرة كبيرة، وسبق لهم أن تقابلوا مع كوريا الجنوبية في نهائي بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاما، وهم الآن تحرروا من الضغوطات التي تعرضوا لها في الفترة الماضية، وبالتالي ستشاهدون أداء مختلفا من المنتخب السعودي في هذه المباراة».

وعن منتخب كوريا الجنوبية قال «إنه منتخب جيد للغاية في المراكز كافة، وهذا الأمر ينطبق أيضا على فريقنا».

وبخصوص نجاح هذا الجيل في منتخب السعودية، قال «الاتحاد السعودي لكرة القدم وضع خطة جيدة من أجل هذا الجيل من اللاعبين، لكن أعتقد أن هؤلاء اللاعبين يحتاجون للعب أكثر والحصول على فرص المشاركة أكثر مع أنديتهم بالدوري السعودي، خاصة أننا سنواجه أفضل اللاعبين في العالم خلال دورة الألعاب الأولمبية، كما أن هنالك خططا موضوعة لهذا الفريق من أجل كأس العالم 2022 و2026».