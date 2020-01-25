التعاون يضم محمد أبوسبعان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أنهت إدارة نادى التعاون رسميا إجراءات ضم لاعب المحور محمد أبوسبعان (30 عاما) قادما من ضمك لمدة موسمين ونصف الموسم، حيث تم التعاقد أمس في مقر النادي بحضور نائب رئيس النادي على الشايعي واللاعب.
ولعب أبوسبعان لفرق سعودية عدة، منها الاتحاد والفتح والفيصلي، كما سبق له اللعب في فريق التعاون خلال النصف الأول من عام 2017 على سبيل الإعارة من الفتح.
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