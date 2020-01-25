شكرا لقرائتكم الأهلى: كيف نفكر فى شناوى "بيراميدز" وعندنا حارس مصر الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
في هذا الشأن، قال مصدر في النادي الاهلي لـ"سوبركورة": أن إدارة القلعة الحمراء لا تُفكر من قريب ولا بعيد في ضم الشناوي خلال الفترة الراهنة ولا خلال ميركاتو الصيف المقبلة ، موضحاً أن الشناوي حارس جيد لكن فكرة التعاقد معه مُستبعدة للغاية لعدم الحاجة له.
وفسّر المصدر رؤيته ، قائلاً: الاهلي يضم حالياً محمد الشناوي الذى يُعد الحارس الاول للكرة المصرية بل ومن أفضل حراس أفريقيا وهنا أيضاً شريف أكرامي صاحب الخبرات الطويلة محلياً وأفريقياً والذي بإمكانه الدفاع عن عرين الفريق في أي وقت كما يأتي الحارس الثالث على لطفي صاحب القدرات الفنية العالية.
وتابع المصدر أن الاهلي لم يفكر في ضم الشناوي مؤخراً ولن يفكر فيه حتى إذا رحل الحارس الثالث علي لطفي لأن النادي وقتها سيضم حارس شاب قد يقوم بتصعيد مصطفى شوبير الذى يظهر بشكل جيد مع الفريق خلال التدريبات بجانب مشاركته القوية مع فريق الشباب بالاهلي.
المصدر أوضح أن التفاوض مع حارس بيراميدز أو حارس اخر سيكون أمراً صعباً في الفترة المقبلة إلا لو حدثت ظروف طارئة في ها المركز تُجبر الجهاز الفني عل إعادة حساباته في تدعيم هذا المركز الذى يراه مسئولو الاهلي من أهم المراكز في الفريق وأكثرها إستقراراً وأداءاً.
يذكر أن أحمد الشناوي كان مطروحاً على إدارة الاهلي للتعاقد معه أكثر من مرة لكن الصفقة.
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