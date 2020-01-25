شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري.. المحمدى: هدفنا اقتناص التأهل من سيد البلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

و اضاف المحمدي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الاتحاد بكأس العرب ان الفريق بدأ الاستعداد عقب مباراة سموحه لأن المباراة صعبة و حاسمة بشكل كبير و الجميع يسعى لحسم النتيجة مبكرا و تجنب الدخول في حسابات معقدة .

و انهى تصريحاته قائلا : الجمهور سيكون الدافع الاول لنا لتحقيق المطلوب و الصعود لقبل النهائي و من المؤكد ان جماهيرنا الوفية لن تتأخر في تقديم الدعم الإيجابي خلال المباراة.

و يلتقي الاسماعيلي و الاتحاد السكندري في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية ابطال العرب ، يذكر ان لقاء الذهاب انتهى بفوز الاسماعيلي بهدف وحيد .

يظهر الإسماعيلي بقميصه الأساسى باللون الأصفر والشورت الأزرق، فيما سيظهر فريق الاتحاد السكندرى بقميصه الأخضر خلال المباراة التى ستجمع الفريقين غدا، الأحد، فى إياب دور الثمانية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال وذلك خلال الاجتماع الفنى الذى عقد منذ قليل بحضور مراقب المباراة والمنسق الإعلامى ومن جانب الإسماعيلى تواجد طارق أبو الليل وأحمد سالمان عضوا الجهاز الإدارى فضلا عن مسئولى الفريق السكندرى.

وشهد الاجتماع الاتفاق على عدة أمور المقرر الالتزام بها خلال المباراة المقرر إقامتها باستاد الإسماعيلية بحضور جماهيرى يصل إلى 5000 مشجع.

يظهر الإسماعيلي بقميصه الأساسى باللون الأصفر والشورت الأزرق، فيما سيظهر فريق الاتحاد السكندرى بقميصه الأخضر خلال المباراة التى ستجمع الفريقين غدا، الأحد، فى إياب دور الثمانية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال وذلك خلال الاجتماع الفنى الذى عقد منذ قليل بحضور مراقب المباراة والمنسق الإعلامى ومن جانب الإسماعيلى تواجد طارق أبو الليل وأحمد سالمان عضوا الجهاز الإدارى فضلا عن مسئولى الفريق السكندرى.

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وشهد الاجتماع الاتفاق على عدة أمور المقرر الالتزام بها خلال المباراة المقرر إقامتها باستاد الإسماعيلية بحضور جماهيرى يصل إلى 5000 مشجع.

ويضع الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، اليوم السبت، خطة إسقاط الاتحاد السكندرى فى اللقاء المقرر له السادسة مساء غد الأحد باستاد الإسماعيلية، لاسيما بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

وحرص جوميز على مشاهدة كل مباريات زعيم الثغر فى الدورى المحلى، بالإضافة لمباريات الاتحاد فى البطولة العربية لاستكشاف الفريق والتعرف على نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الفريقين بالبطولة العربية، حيث خصص يومياً مشاهدة مباراتين للاتحاد استعداداً لحسم المباراة لصالح الفريق الأصفر والتأهل للدور التالى بالبطولة، ويحلم عشاق الدراويش بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة العربية والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الإسماعيلى، ويتسلح الفريق الأصفر بمدربه الجديد جوميز ونجومه الواعدين باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وهمام طارق ومحمد الشامى.

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إلى المغربى رضوان جيد إدارة مباراة الإسماعيلى مع الاتحاد، ويُعاون الدولى المغربى كل من اكركاد مصطفى مساعد أول وهزاكاو لحسن مساعد ثان، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

فى شأن مختلف، ينتظر النادى الإسماعيلى وصول البطاقة الدولية للتونسى فخر الدين بن يوسف الوافد الجديد للدارويش تمهيداً لإنهاء إجراءات قيده محلياً وعربياً حتى يصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة ،وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن فخر الدين انتقل لصفوف القلعة الصفراء بعقد مدته 6 أشهر قابلة للتجديد بناءً على نصيحة زميله فرجانى ساسى نجم الزمالك ومنتخب تونس، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مجلس الإسماعيلى فشل فى إقناع فخر الدين بن يوسف فى التوقيع لمدة موسمين، لاسيما أن اللاعب اقتنع بنصيحة ساسى الذى طلب منه التمهل قبل الاستمرار مع الدراويش والانتظار لنهاية الستة أشهر وتقييم الوضع والمعاملة داخل النادى، سواء النفسية أو المادية ومن بعدها حسم مصيره مع القلعة الصفراء، وهو الأمر الذى أثار غضب مجلس الإسماعيلى من نجم الزمالك.