شكرا لقرائتكم فيتا كلوب يهدي الترجي التونسي بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدى فيتا كلوب الكونغولي بطاقة التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، لفريق الترجي التونسي، وذلك عقب فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 4 - 1 يوم السبت في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.

وسجل أهداف فيتا كلوب دجوما شاني في الدقيقة 24 من ركلة جزاء ويانيك بانجالا في الدقيقة 56 وإرنست سيتا في الدقيقة 68 وفيستون مايلي في الدقيقة 71، فيما سجل هدف شبيبة القبائل رزقي حمرون في الدقيقة 32.

ورفع زيسكو رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق ست نقاط خلف الترجي التونسي الذي تأهل رسميا للدور التالي قبل خوض مباراته أمام الرجاء المغربي في وقت لاحق. في المقابل توقف رصيد شبيبة القبائل عند أربع نقاط في المركز الرابع الأخير.