الاتحاد ينهي دور الذهاب بتعادل سلبي مع العدالة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل فريقا الاتحاد والعدالة بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت في ختام الجولة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده لـ 15 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما رفع العدالة رصيده لـ 10 نقاط في المركز الرابع عشر.
وأسدل الستار على الدور الأول من الموسم والذي توجه النصر بالانفراد بالصدارة بـ 33 نقطة بفارق نقطة عن الهلال الثاني، فيما حل الأهلي ثالثاً بـ 29 نقطة.
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