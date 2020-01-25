لأحد أكبر أندية العالم.. محمد صلاح خارج الدوري الإنجليزي نهاية الموسم

باتت أيام الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي مع ناديه معدودة، خاصة مع انتشار تقارير صحفية إسبانية تكشف أن الفرعون المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، يقترب من الرحيل عن الريدز فى نهاية الموسم الجاري، حيث أنه يمتلك عروضاً من ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني، وباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي، على الرغم من أن تعاقده مع النادي الإنجليزي ممتد حتى صيف 2023 .

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على وولفرهامبتون، على ملعب "مولينيو" فى الجولة الـ 24 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد الريدز 67 نقطة فى المركز الأول بفارق 16 نقطة عن منافسه مانشستر سيتي، ولديه مباراة مؤجلة، بينما تراجع وولفرهامبتون للمركز السابع برصيد 34 نقطة.



وقالت شبكة دون بالون الإسبانية أن المقربون من النجم المصري أكدوا أن النجم المصري يحلم باللعب فى إسبانيا، ولكنه يميل للعب فى ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، بسبب تصريحات بيريز فلورنتينو، رئيس النادي الملكي التى يشيد به دائماً، ولكنه يمتلك عرضاً مماثلا من باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما ينتظر برشلونة إلى بيع عثمان ديمبيلي وفيليب كوتينيو للدخول فى ضم محمد صلاح، حسبما نشر موقع "سوبر كورة".

وأشار التقرير إلى أنه رغم أن عقد محمد صلاح يمتد حتى صيف 2023، الإ أن ليفربول يستطيع التخلي عنه فى حالة تلقى عرض بمبلغ 150 مليون يورو فى نهاية الموسم، مؤكداً على أن هناك أندية وعدت بتقديم هذا المبلغ بالفعل.

وأكد التقرير أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، يمتلك البديل الذى يحل محل محمد صلاح فى حال رحيله بنهاية الموسم، حيث طلب من مسئولى النادي الحديث مع مواطنه تيمو فيرنر، هداف لايبزيج الألماني الذى قاد فريقه لصداره الدوري الألماني وبلوغ دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني حتى الآن .

وأوضح التقرير أن باريس سان جيرمان، يفكر فى محمد صلاح، كبديلاً للفرنسي كيليان مبابي، الذى يقترب من الرحيل عن نادي العاصمة بنهاية الموسم.

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وفي سياق متصل، أكد جاسون ماكاتير، نجم نادى ليفربول السابق، أن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى للفريق الإنجليزى يميل إلى مغادرة ليفربول قبل نهاية عقده مع الريدز الذى سوف ينتهى فى 2024. وأعلن نادى ليفربول الإنجليزى تمديد عقد المدرب يورجن كلوب حتى 2024 بعد النتائج المميزة التى يقدمها الريدز مع المدرب الألمانى.

وتعاقد ليفربول مع كلوب في 2015 خفا لبرندان رودجرز وقاد الفريق إلى نهائى الدوري الأوروبي ودوري الأبطال قبل أن يتوج باللقب الأخير في الموسم الماضي، وكان عقده ينتهى في يونيو 2022، وجدد عقده عامين إضافيين ليستمر مع الريدز حتى 2024.

وقال ماكاتير فى تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية أن كلوب يسعى لتنفيذ مشروعه الذى اتفق فيه مع إدارة النادى وهو حصد الألقاب ويتبقى للألمانى الفتتويج بلقب الدورى الإنجليزى الغائب عن الريدز منذ عام 90، خاصة بعدما حصد لقب دورى أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وشدد نجم ليفربول الإنجليزى أن كلوب يبذل جهودا كبيرة خلال هذا الفترة وقد يحبره الإرهاق والتعب على الاكتفاء بهذه الفترة مع ليفربول للحصول على راحة ثم البدء فى رحلة جديدة مع الساحرة المستديرة.

الطريف أن تقارير إسبانية زعمت أيضا أن الفرعون المصرى محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزى، يقترب من الرحيل عن الريدز نهاية الموسم الجارى، وأنه يمتلك عروضاً من أكبر الأندية فى العالم، على الرغم من أن تعاقده مع النادى الإنجليزى ممتد حتى صيف 2023 .

وقالت شبكة دون بالون الإسبانية إن المقربين من النجم المصرى أكدوا أنه يمتلك عرضاً ضخماً من أندية عديدة فى أوروبا، وأن الانتقال لا يزال محل دراسة.