شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 25 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 25 / 1 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، والتى يأتى على رأسها تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة وادى دجلة بعد غلق صفحة مازيمبى.

مران الزمالك.. الشيشينى "لاعب".. والكشف عن حالة بن شرقى وجمعة

بدأ عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، المراحل النهائية للبرنامج البدني والتأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، للتعافي من إصابة العضلة الخلفية، وأدى عبد الله جمعة بعض التدريبات التأهيلية على هامش مران اليوم بالقلعة البيضاء تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق. وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة فنية مع معاونيه وتحدث المدرب الفرنسى عن بعض الأمور الفنية التي تم التركيز عليها خلال التدريبات وبعض الملاحظات التي حدثت، وكذلك وضع البرنامج التأهيلي والفني استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، فى الأسبوع الخامس عشر بالدورى الممتاز وقام المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الزمالك، بأداء تدريبات تأهيلية وعلاجية فى جيمانزيوم النادى في ظل الإصابة العضلية التي لحقت به خلال عمليات الإحماء بلقاء مازيمبي وفضل الجهاز الفني حصول اللاعب على راحة من التدريبات الجماعية على أن ينتظم عقب انتهائه من برنامجه التأهيلى.

واختتم الزمالك تدريباته بتقسيمة قوية بجزء من الملعب شارك فيها كلاعب، سامي الشيشيني المدرب العام للفريق، وشهدت التقسيمة ظهور البدلاء بمستوى عال من الجاهزية واطمأن خلالها الجهاز الفني على مستوى الجميع استعدادا للفترة المقبلة بعد التعادل بالأمس مع مازيمبى، سلبيًا، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.



الشيشينى يشارك فى تقسيمة مران الزمالك

الونش يغيب عن تدريبات الزمالك قبل لقاء دجلة بسبب وفاة جدته

Advertisements

حصل محمود حمدى "الونش"، مدافع الزمالك، على إذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بعدم التواجد اليوم بالتدريبات بسبب وفاة جدته، وحرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون والإدارى واللاعبون على التواصل مع الونش وتقديم واجب العزاء له.

رد مسؤولو نادى الزمالك حول تغريم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق لارتدائه قميصا مدونا عليه اسم نجله "آدم" أمام مازيمبى الكونغولى، بأن هذا الأمر لا صحة له، وأبدوا اندهاشهم من المسألة خاصة أن محمد أبو جبل حارس الفريق يرتدى قميصا مدونا عليه "جابسكى"، وهو ليس اسمه ولم يعلق أحد من قبل حول وجود غرامة بسبب الاسم.



شيكابالا فى مران الزمالك

الزمالك يرفض إعارة إمام عاشور بعد عرض حرس الحدود ويشترط "البيع"

رفض مسؤولو الزمالك عرض نادى حرس الحدود بشأن استعارة إمام عاشور صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى شهر يناير الجارى، مشترطين البيع النهائى حال الموافقة على رحيل اللاعب الذى اكتفى مسؤولو الأبيض بقيده فى القائمة المحلية هذا الموسم، بعدما انضم للفريق عقب قيد الأبيض لقائمته الأفريقية مطلع الموسم الحالى. وأكد طارق العشرى، المدير الفنى لفريق حرس الحدود ، أنه يرغب فى ضم إمام عاشور الذى لعب الموسم الماضى مع فريقه معارا من غزل المحلة، إلا أن مسؤولى الزمالك رفضوا الأمر وطلبوا شراء اللاعب بشكل نهائى من أجل الموافقة على الأمر، موضحا أنه كان يرغب فقط فى استعارة اللاعب فى ظل عدم مشاركته مع الأبيض.