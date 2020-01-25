شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لاعبا فى قائمة طنطا استعدادا للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، قائمة الفريق الذى تخوض مباراة المقاولون العرب ضمن الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى المصرى، والمقرر لها غدا على ملعب الجبل الأخضر.

وجاءت القائمة تضم كلا من: محمد فتحى، على فرج، محمد العشرى، حسام غالى، سليمان عبدربه، محمد أسعد، محمود منصور، إسلام فؤاد، عبد الرحمن الدح، أحمد فهمى، وليد عادل، أحمد سالم صافى، محمد أونش، إيهاب سمير، أحمد الشناوى، أحمد الألفى، ماريو بيرنارد، محمود مسعود.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور عن طاقم حكام مباراة المقاولون العرب وطنطا وجاءت أسماء طاقم تحكيم المباراة على النحو التالي- محمد أبو خاطر حكم ساحة، ويعاونه رجب محمد وكريم يونس، ومصطفى مدحت حكما رابعا.

ويدخل المقاولون العرب المباراة ويحتل المركز الثاني، في جودل مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة، بينما فريق طنطا يحتل المركز 13 برصيد 13 نقطة.

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أنهى مجلس إدارة نادى المقاولون العرب ، برئاسة المهندس محسن صلاح، إجراءات قيد أيمن حفنى لاعب الفريق المنضم حديثا على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، ليصبح من حق اللاعب المشاركة فى مباراة المقاولون وطنطا غداً.

ووقع اللاعب على العقود بحضور المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة عضو مجلس الادارة وعماد النحاس المدير الفنى للفريق وانتظم اللاعب فى تدريبات الفريق ليصبح جاهزا للمشاركة فى مباريات الفريق.

يعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيرى هدافى المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهما، ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

جاءت انتصارات المقاولون على حساب فرق: طلائع الجيش 1/0، الانتاج الحربى 1/0، أسوان 2/1، الجونة 2/0، المصرى 1/0، حرس الحدود 1/0، الإسماعيلى 2/0، الاتحاد 1/0، إف سى مصر 3/1 فيما تعادل المقاولون مع سموحة 2/2 ومصر المقاصة بهدف لمثله.