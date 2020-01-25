شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا الزمالك يتأهل لدور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا ثانى مجموعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل فريق الزمالك رسميًا لدور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد ضمان تواجده فى المركز الثانى بمجموعته عقب تعادل أول أغسطس الأنجولى مع زيسكو الزامبى بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ملعب "ليفي مواناواسا" ستاديوم ضمن الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى التى تضم الزمالك ومازيمبي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحسم الزمالك تأهله قبل المباراة الأخيرة التى سيخوضها الأبيض أمام أول أغسطس فى الجولة السادسة من دور المجموعات، حيث ضمن الزمالك المركز الثانى برصيد 8 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر برصيد 11 نقطة، ليضمن ممثل مصر التأهل إلى الدور التالي وصيفا.

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تعادل أول أغسطس مع زيسكو جعل فى رصيد كل فريق 3 نقاط فقط في المجموعة الأولى، حيث كان زيسكو قد فقد فرصة التأهل إلى الدور الثاني تماما قبل المباراة، بينما كان يملك أول أغسطس أملا ضعيفا في التأهل، بشرط تحقيق الفوز اليوم في زامبيا، ثم الانتصار على الزمالك بهدفين دون رد لكي يتأهل بفارق الأهداف، إلا أن ذلك لم يحدث.

وحجز مسئولو الزمالك فندقين لإقامة الفريق فى أنجولا، استعدادا لرحلة سفر الفريق الأبيض لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، يوم 1 من شهر نوفمبر المقبل، فى المباراة المقرر إقامتها فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات.

وجاء حجز الزمالك لفندقين فى أنجولا وفقا لما كشفه مصدر مسئول بالنادى لوجود ضغط فى الوقت الحالى على الفنادق حيث ستتوجه بعثة استباقية من مسؤولى النادى قبل بعثة الفريق لمعاينة كافة الأمور والاستقرار على الفندق النهائى الذى سيقيم به الأبيض، حيث يعد أحدهما بالقرب من الملعب والآخر يبعد بمسافة 20 كيلو متر عن ملعب اللقاء.