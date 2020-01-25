شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد.. اللغز المُحيّر فى الأهلى بعد الغياب 290 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً بعد الآخر تزداد حيرة وتساؤلات جمهور الأهلي نتيجة غياب كريم نيدفيد، لاعب الفريق، طوال هذه الفترة الطويلة، خاصة أن الجميع فى القلعة الحمراء تقريباً أجمع على أن اللاعب لن يغيب سوى أشهر قليلة، لكن الأمر زاد عن الحد ووصلت مدة غياب كريم نيدفيد عن المباريات والتدريبات لما يقرب من 9 أشهر وأسبوعين ويوماً أي 290 يوماً منذ يوم 10 أبريل الماضي، الذى أقيم فيه لقاء الاهلي والمقاصة بالدوري وحتى اليوم السبت الموافق 25 يناير 2020.

غياب كريم نيدفيد طوال هذه المدة أثار تساؤلات وحيرة شديدة، وبات من الألغاز في القلعة الحمراء، لاسيما وتترقب جماهير الفريق عودة اللاعب الذي جاءته الإصابة في وقت كان يتألق فيه بشدة وكان أحد نجوم الفريق.

نيدفيد أُصيب في مباراة الأهلي والمقاصة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدوري والتي أقيمت يوم 10 أبريل الماضي، وفاز فيها الأهلي بهدفين لهدف وأجرى جراحة في غضروف الركبة بألمانيا وخاض فترة تأهيل هناك وفي الوقت الذى أنتظر فيه جمهور الأهلي عودة اللاعب للتدريبات الجماعية والمباريات تعرض لانتكاسة جديدة بسبب التأهيل بشكل خاطئ، ليضطر لأجراء جراحة أخرى في ألمانيا وما زال يؤدى برنامجا تأهيليا للتعافي من هذه الإصابة والعودة للملاعب.

الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي علق على ابتعاد كريم نيدفيد عن الملاعب فترة طويلة، قائلاً: في مرحلة التأهيل الأولى قام الأطباء الألمان بإجراء عملية التأهيل للاعب بشكل سريع، مما جعل كريم يشعر بآلآلام استلزمت إجراء جراحة ثانية قام خلالها باستئصال الغشاء المبطن لغضروف الركبة قبل أن يُعاني اللاعب من رشح في الركبة مع المرحلة الجديدة من التأهيل لذا تم التعامل مع الوضع بشكل هادئ تماماً في عملية التأهيل حتى لا يزداد الوضع سوءاً.