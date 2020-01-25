فالنسيا يهدي سيتيين خساراته الاولى مع برشلونة

السبت 25 يناير 2020

ضمن فعاليات الجولة 21 من منافسات ​الدوري الاسباني​ " الليغا"، حقق نادي ​فالنسيا​ فوزاً ثميناً امام ​برشلونة​ وبواقع 2-0 على ارضية ملعب الميستايا. وقدم لاعبو الخفافيش اداء تكتيكي مميز عطلوا به فعالية لاعبي الفريق الكتالوني ولم يقدم لاعبو برشلونة الاداء المتوقع منهم ليتلقوا الخسارة وتصبح صدارتهم مهددة في حال فوز أو تعادل ريال مدريد امام بلد الوليد.



وبدأ الشوط الاول بطريقة سريعة من قبل لاعبي الفريق الكتالوني حيث سيطر ابناء المدرب ​كيكي سيتيين​ على مجريات اللقاء وسط استحواذ كبير على الكرة وبعكس مجريات اللعب تحصّل لاعبو الخفافيش على ضربة جزاء بعد خطأ ارتكبه المدافع جيرارد بيكيه داخل منطقة الجزاء وقد لجأ حكم اللقاء خيسوس جيل مانزانو الى تقنية الفيديو لتأكيد صحة قراراه، وفي الدقيقة 12 تمكن الحارس مارك اندريه تير شتيغن من التصدي لمحاولة ماكسيمليانو غوميز ليحرمه من هدف محقق، وبعدها واصل لاعبو برشلونة ضغطهم ولكنهم وجدوا صعوبة كبيرة في اختراق دفاع الخصم في ظل التنظيم المميز لدفاع الخفافيش وتميز لاعبو فالنسيا بهجمات مرتدة سريعة واهدر كيفين غاميرة فرصة ذهبية امام المرمى بعد تسدية جانبت القائم وبعدها تصدى الحارس مارك اندريه تير شتيغن لمحاولة خطيرة من فرنسيس كوكولين ليحرمه من هدف محقق، وبدروه تحصّل ليونيل ميسي على ضربة حرة تصدى لها الحارس جوم دومنيك وواصل لاعبو البرشا سيطرتهم على الكرة وانما بغياب الفعالية الهجومية في ظل التكتل الدفاعي للاعبي فالنسيا لينتهي هذا الشوط سلبياً بين الجانبين.

وبدأ الشوط الثاني بطريقة قوية من قبل لاعبي فالنسيا وتمكن ماكسيمليانو غوميز من خطف هدف مبكر في الدقيقة 48 بعد تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس تير شتيغن بعد ان ارتطمت بقدم المدافع جوردي البا لتغير اتجاهها وتدخل الشباك، وحاول لاعبو البرشا الضغط بقوة ولكن التكتل الدفاعي للاعبي فالنسيا صعّب من مهمتهم واجرى المدرب سيتين تبديل سريع حيث ادخل ارتورو فيدال مكان ارثر لتنشيط خط الوسط اكثر وردّ عليه مدرب فالنسيا سيلاديس المهاجم روديغو مكان كيفين غاميرو واحتدم الصراع بشكل كبير بين لاعبي الفريقين وتحصّل ميسي على محاولة خطيرة مرت بمحاذاة القائم قبل ان يفشل الارجنتيني من خطف هدف التعادل بعد رأسية مرت بمحاذاة القائم وبعدها تصدى الحارس دومنيك لضربة حرة رائعة من ليونيل ميسي، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة خطف ماكسيمليانو غوميز هدف ثاني لفالنسيا بعد هجمة مرتدة سريعة بعد تمريرة حاسمة من فيران توريس وحاول لاعبو برشلونة تقليص الفارق ولكن محاولاتهم باءت بالفشل لتنتهي المباراة بفوز فالنسيا وبواقع 2-0.