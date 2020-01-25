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رقم استثنائي لـ شتيغن امام فالنسيا

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السبت 25 يناير 2020

نجح الدولي الألماني مارك أندريه تير ​شتيغن​ حارس مرمى ​​ في تسجيل رقمًا استثنائيًا خلال مواجهة ​فالنسيا​ على ملعب الميستايا ضمن الجولة 21 من .

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وقدّم تير شتيغن شوطًا أول ممتازًا مع برشلونة أمام فالنسيا، وخرج بشباك نظيفة بعد مرور 45 دقيقة، بعدما تصدى لركلة جزاء أيضًا.

وبحسب شبكة "اوبتا" للإحصائيات، فأن شتيغن تصدى لـ5 تسديدات محققة في أول 31 دقيقة أمام فالنسيا، أكثر من أي مباراة آخرى في الدوري هذا الموسم.

يذكر أن ماكسي غوميز أهدر ركلة جزاء للخفافيش في الدقيقة 12 من الشوط الأول تصدى لها شتيغن ببراعة.

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