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تعادل زيسكو مع أول أغسطس يهدى الزمالك بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك رسميًّا إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، عقب تعادل زيسكو الزامبى مع أول أغسطس الأنجولى بهدف لمثله في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالمسابقة، ليرتفع رصيد الفريق الزامبى إلى النقطة الثالثة في المركز الثالث، فيما رفع أول أغسطس رصيده إلى النقطة الثالثة وظل بالمركز الرابع.

وبذلك يتأهل الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 8 نقاط إلى ربع النهائى، وذلك قبل الجولة الأخيرة بدور المجموعات بالبطولة.

ويلتقى الزمالك بأول أغسطس الأنجولى في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، فيما يواجه زيسكو نظيره مازيمبي، الذي يحتل صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، ليضمن التأهل رفقة الزمالك.

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