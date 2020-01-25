شكرا لقرائتكم خبر عن 188 لاعبًا ولاعبة يشاركون في تقسيم ألعاب القوى بالأوليمبياد الأفريقي الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم، مساء اليوم، تصنيف وتقسيم لاعبي ولاعبات ألعاب القوى المشاركين في دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأوليمبياد الخاص والتي تستضيفها القاهرة حاليا.

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وشارك في التصنيف الذي يقام على يومين 188 لاعبًا ولاعبة مثلوا 29 دولة في سباقات 25 و50 و100 و400 و800 متر، سواء في العدو أو الوثب الطويل.

ومن المقرر أن يُستأنف، بعد غد الإثنين، تصنيف اليوم الثاني والأخير بألعاب رمي الجلة والتتابع و200 متر عدو.

ومن المعروف أن نهائيات مسابقة ألعاب القوى ستنطلق، الثلاثاء، بالملعب الرئيسي لاستاد القاهرة على مدار 3 أيام.